El Gobierno reabre la discusión por el Salario Mínimo, Vital y Móvil

El Gobierno nacional convocó a una nueva reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para discutir una actualización del haber mínimo y definir los nuevos valores.

Actualmente, el salario mínimo es de $376.600 mensuales para los trabajadores que cumplen la jornada legal completa, mientras que el valor por hora para los jornalizados se ubica en $1.883.

La negociación reunirá a representantes sindicales, empresarios y del Estado. Cada sector deberá presentar su propuesta y buscar un acuerdo sobre el nuevo monto, además de avanzar en aspectos vinculados a las prestaciones por desempleo.

El antecedente inmediato no fue favorable: en la última discusión no hubo consenso y el Gobierno terminó fijando el monto. Ahora, la expectativa estará puesta en saber cuánto reclamarán los sindicatos, qué ofrecerán los empresarios y si esta vez será posible evitar una nueva definición unilateral.



Con información de Agencia Noticias.



