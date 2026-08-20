Nación lanzó la privatización del Belgrano Cargas y lo concesionará por 50 años

El Gobierno nacional avanzó con la privatización de Belgrano Cargas y Logística y abrió el proceso para concesionar por 50 años las líneas ferroviarias Belgrano, San Martín y Urquiza.

El esquema alcanza una red de 7.594 kilómetros de vías que atraviesa 16 provincias y conecta zonas productivas con los principales puertos y pasos internacionales hacia Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Para Salta y el resto del norte, la Línea Belgrano constituye uno de los corredores logísticos centrales para sacar producción hacia los mercados.

Los futuros concesionarios deberán presentar planes de inversión y ejecutar obras obligatorias durante los primeros cinco años. El modelo incorporará además un sistema de acceso abierto para permitir que distintos operadores utilicen la infraestructura ferroviaria.

Entre las intervenciones previstas figura la recuperación del ramal azucarero de la Línea Belgrano, además de trabajos sobre los corredores San Martín y Urquiza. Las inversiones superiores a US$200 millones podrán acceder a los beneficios previstos por el RIGI.

Desde el Gobierno sostienen que la empresa estatal arrastra problemas financieros, deterioro de infraestructura, falta de mantenimiento y pérdida de capacidad para transportar cargas. La apuesta oficial es que el capital privado financie la recuperación de la red y asuma el riesgo empresario, mientras el Estado conservará las funciones de regulación y control.

La privatización tendrá especial impacto en las economías regionales del norte. En el caso de Salta, el futuro funcionamiento del Belgrano Cargas será clave para reducir costos logísticos y mejorar la salida de la producción hacia puertos y mercados internacionales.