En un final con el VAR como protagonista, Racing se impuso ante Belgrano y se metió en la siguiente ronda

En el Estadio Único de La Pedrera, la “Academia” superó en un partido caliente al “Pirata” por 1-0 producto de un tempranero gol de Tomás Conechny, a los 4 minutos del primer tiempo, en los octavos de final de la competencia.
Deportes20/08/2026

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Racing  le ganó a Belgrano por los octavos de final de la Copa Argentina por 1-0. El tanto de la victoria de la "Academia" fue de Tomás Conechny, a los 4 minutos del primer tiempo. El encuentro se disputó en el Estadio Único de La Pedrera de San Luis, con el arbitraje de Sebastián Zunino. El elenco de Avellaneda ahora espera rival del duelo que protagonizarán Boca y Vélez.

En la anterior llave, Racing se impuso con categoría por 4-1 ante Defensa y Justicia, con goles de Adrián Martínez, Matko Miljević, Santiago Sosa y Marcos Rojo, por los 16avos de final en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes; además, viene de acumular 3 derrotas al hilo y un empate en el campeonato.

Por su parte, Belgrano venía de ganar, con lo justo, por penales, por 4-2, luego de terminar en empate 2-2 en los 90 minutos, en el estadio Único Madre de Ciudades, ubicado en Santiago del Estero, y obtuvo dos victorias consecutivas y un empate en los últimos tres partidos del torneo.

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