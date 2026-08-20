Platense hizo historia en Chile y el salteño Luciano Giménez vuelve a ser protagonista en la Libertadores

Platense sigue escribiendo páginas inéditas en su historia internacional. El equipo dirigido por Martín Palermo igualó 0-0 ante Coquimbo Unido en Chile, pero se impuso 7-6 en la definición por penales y consiguió una histórica clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026.

Y en esta campaña que ya es inolvidable para el conjunto de Vicente López aparece una figura que despierta especial orgullo en Salta: Luciano Giménez. El delantero salteño volvió a demostrar que está a la altura de las grandes noches y tuvo participación directa en la clasificación.

Giménez fue uno de los encargados de ejecutar la tanda decisiva y convirtió su penal, aportando para que Platense pudiera superar al conjunto chileno. En una definición cargada de tensión, el Calamar no falló y terminó festejando gracias a la atajada de Juan Pablo Cozzani sobre el remate de Salvador Cordero.

Pero el protagonismo del salteño en esta serie había comenzado una semana antes. En el partido de ida, disputado en Vicente López, Giménez marcó el gol de Platense, con un gran cabezazo, para poner al equipo de Palermo 1-0 arriba. Finalmente, Coquimbo consiguió el empate en el último tramo y la serie quedó abierta para la revancha.

Una noche para la historia

En el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Platense tuvo que soportar un partido cerrado y de mucha tensión. El 0-0 llevó la serie a los penales, después del 1-1 registrado en el encuentro de ida.

En la tanda, el equipo argentino mostró personalidad. Convirtieron Agustín Lagos, Mateo Mendía, Nicolás López, Luciano Giménez, Franco Zapiola, Juan Pablo Cozzani y Martín Barrios. El arquero del Calamar, además de marcar su penal, terminó siendo decisivo al contener el último remate de Coquimbo.

De esta manera, Platense se metió entre los ocho mejores equipos de América, en su primera participación en la Copa Libertadores. Ahora tendrá otro desafío mayúsculo: Fluminense de Brasil, que eliminó a Independiente Rivadavia, será su rival en los cuartos de final.

Y mientras el Calamar continúa haciendo historia, Salta también tiene motivos para celebrar. Luciano Giménez, el delantero nacido en nuestra provincia, se convirtió en una pieza importante del Platense de Palermo y empieza a dejar su huella en el escenario más importante del continente.

Un salteño entre los ocho mejores de América. Y la historia recién empieza.