Coudet analizó el empate de su equipo en la altura: “River jugó como pudo, no como quiso”

Eduardo Coudet,se fue de Bogotá con una sensación positiva luego del empate ante Independiente Santa Fe, entrenador entendió que las condiciones del partido fueron determinantes, principalmente por los 2.600 metros de altura y por la gran cantidad de bajas que sufrió el plantel.

“La altura no es un dato menor. Los 2.600 metros creo que no los sentimos todos así”, explicó Coudet en conferencia de prensa. El técnico reconoció que el equipo tuvo que adaptarse sobre la marcha y utilizar jugadores en posiciones que no son las habituales, aunque destacó que pudieron sostener el resultado.

En ese sentido, el entrenador también valoró la profundidad defensiva que tuvo el equipo pese a las dificultades: “Tuvimos también un poco de suerte de no sufrir ningún contratiempo en la parte defensiva, sobre todo porque no teníamos prácticamente recambio en esa zona”, explicó.

Coudet fue claro al explicar que el contexto condicionó el funcionamiento de su equipo. “River jugó como pudo, no como quiso. Esa es la realidad”, sostuvo el entrenador, quien entendió que los 2.600 metros de altura y las numerosas bajas obligaron al Millonario a plantear un partido diferente al que hubiese imaginado.

Para Coudet, el empate adquiere todavía mayor valor al considerar la situación con la que River llegó a Colombia: “Hemos jugado con lo mejor que teníamos a disposición y tuvimos que alternar alguna posición”, señaló. Y fue contundente al analizar el resultado: “Entre las dificultades y la altura me parece que es un gran punto”.