Cortes de luz este jueves: qué zonas de Salta estarán sin servicios por trabajos de Edesa

Edesa realizará este jueves 20 de agosto cortes programados de energía eléctrica en distintos puntos de la provincia, debido a trabajos de renovación y ampliación de las redes de media y baja tensión.

En Salta Capital, la interrupción comenzará a las 8 y tendrá una duración estimada de cuatro horas. Afectará al barrio Pereyra Rosas, clientes ubicados en las manzanas 636 y 638 y sectores aledaños. El motivo informado es la ampliación de la red eléctrica.

También desde las 8 habrá un corte en General Güemes, previsto por cuatro horas. Comprenderá la zona rural de la Ruta Provincial 8, sectores de El Bordo, la Ruta Nacional 112 a la altura del kilómetro 24 y áreas cercanas. Allí se realizarán trabajos de renovación de las redes de media y baja tensión.

La interrupción más extensa será en Rosario de la Frontera, donde las tareas tendrán una duración estimada de cinco horas desde las 8. Alcanzarán las localidades de El Naranjo, Maryland, Horcones y San Felipe, además de los parajes Pozo Verde, La Bajada, Potrero Sur, El Perejil, Puesto de Gendarmería El Naranjo, Las Cañas, Las Cabas y zonas rurales e intermedias.

En este último sector, Edesa también informó que los trabajos corresponden a la renovación de las redes de media y baja tensión.