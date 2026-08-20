Rutas complicadas en Salta: nieve, baches y tramos directamente intransitables

El agua, el lodo y la acumulación de nieve mantienen varios caminos provinciales intransitables en Salta, mientras que en distintos puntos de las rutas nacionales se advierte por baches, socavones y calzadas deterioradas.

Una de las situaciones más complicadas aparece en Rivadavia, donde los caminos vecinales están intransitables por lodo y agua. También permanece cerrado el tramo de la Ruta Provincial 7 entre Santa Victoria Oeste y La Quiaca, a la altura de Vizcachani, por acumulación de nieve.

En el departamento San Martín tampoco se puede circular por sectores de la Ruta Provincial 53, en la zona de El Churcal, Molinos, La Vaqueta, Hickmann, Padre Lozano y Misión Chaqueña, debido al lodo y agua sobre la calzada. La misma situación afecta a la Ruta Provincial 157 bis en los sectores de Dragones, Media Luna, La Mora y Montesco.

Entre las rutas nacionales, uno de los puntos que requiere mayor atención está sobre la Ruta 51, antes de llegar a San Antonio de los Cobres, donde Defensa Civil advierte sobre un socavón de gran profundidad. El tramo desde San Antonio de los Cobres hacia el paso de Sico permanece transitable con precaución y hay maquinaria pesada trabajando en badenes.

La Ruta Nacional 34 también presenta dificultades. Entre Pichanal y Embarcación se reportan baches de grandes dimensiones, animales sueltos y banquinas irregulares; mientras que entre Tartagal y Salvador Mazza el informe advierte nuevamente por grandes baches y señala falta de mantenimiento.

En la Cuesta del Obispo, sobre la Ruta Provincial 33, se recomienda circular entre las 9 y las 16. Hay sectores con calamina y presencia de nieve sobre la calzada, además de riesgo de neblina y escarcha durante las primeras y últimas horas del día.

Defensa Civil aclaró que las condiciones corresponden al momento de emisión del reporte y pueden cambiar de acuerdo con la situación meteorológica.