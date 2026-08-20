Sico es el único paso hacia Chile habilitado y Jama permanece cerrado por fuertes vientos

El paso de Sico es el único cruce carretero hacia Chile habilitado este jueves 20 de agosto entre los informados por Defensa Civil de Salta. Funciona de 9 a 19, con una temperatura mínima de -2°C, máxima de 8°C y sin precipitaciones previstas.

El paso de Jama, en Jujuy, permanece cerrado. En la zona se registran temperaturas de hasta 13 grados bajo cero y vientos de 45 km/h, con riesgo de ráfagas. Socompa también está cerrado para el tránsito vehicular y únicamente mantiene habilitado el paso ferroviario.

La situación es diferente en la frontera con Bolivia. El puente internacional de Aguas Blancas, Salvador Mazza y Los Toldos funcionan las 24 horas, mientras que el cruce por chalanas en Aguas Blancas está habilitado de 7 a 19.

Hacia Paraguay, el paso Misión La Paz funciona de 7 a 20. Allí se esperan lloviznas y una máxima de 26°C, por lo que se recomienda circular con precaución ante la presencia de calzada húmeda.

Por otra parte, el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes permanece operativo. Defensa Civil recomienda a los pasajeros consultar previamente el estado de sus vuelos con cada aerolínea y llegar con anticipación.