Sico es el único paso hacia Chile habilitado y Jama permanece cerrado por fuertes vientos
Salta20/08/2026Ivana Chañi
Las condiciones meteorológicas modifican este jueves la circulación en los cruces internacionales de la región. Defensa Civil actualizó horarios y recomendaciones para quienes deban viajar.
Te puede interesar
Ivana ChañiSalta20/08/2026
La Provincia oficializó la actualización salarial para el segundo semestre. La mejora se aplicará mes a mes y también alcanzará adicionales, asignaciones familiares, retiros y pensiones.
Salta habilita un mecanismo para llevar electricidad segura a barrios populares
Ivana ChañiSalta20/08/2026
El Ente Regulador aprobó un nuevo mecanismo para barrios incluidos en el RENABAP. La medida apunta a reducir conexiones informales y los riesgos que genera la falta de infraestructura.
Antes de vender lotes, deberán informar el estado real de agua, cloacas y luz
Ivana ChañiSalta20/08/2026
El Ente Regulador aprobó nuevas reglas para urbanizaciones privadas abiertas y cerradas. Los compradores deberán recibir información concreta sobre la factibilidad de los servicios y el avance de las obras.
Salomón: “El San Bernardo supo adaptarse”
Victoria López NúñezSalta20/08/2026
El gerente Pablo Salomón destacó la transformación del hospital desde 2020, su capacidad de adaptación y el avance de la ampliación. También confirmó acuerdos para recuperar parte de los casi $10.000 millones adeudados por obras sociales.
“Los números ya no alcanzan”: HIRPACE, en situación crítica por atrasos de Nación y obras sociales
Ivana ChañiSalta20/08/2026
La institución logró atravesar los meses más difíciles con asistencia provincial y aportes privados. Aun así, los recursos siguen llegando tarde y las obras sociales también acumulan demoras.
“Corro por Vos”: a días de la carrera, HIRPACE está a un paso de llegar a los mil corredores
Ivana ChañiSalta20/08/2026
El “Corro por Vos” entra en la recta final antes de una nueva edición. La propuesta combina competencia, participación familiar y una campaña para sostener el trabajo cotidiano de la institución.
Lo más visto
La parroquia Nuestra Señora de Lourdes, en barrio Intersindical, realizará del 20 al 23 de agosto una nueva edición de la celebración. Habrá misas, unción de los enfermos, procesión de antorchas y una jornada especial para personas con discapacidad.
“Estamos con pocas camas”: Salud advierte hasta 65% más de pacientes con obra social
Ivana ChañiSalud19/08/2026
El ministro Federico Mangione advirtió que la pérdida de empleo, de cobertura médica y el menor poder adquisitivo están empujando a más personas hacia el sistema público.
Concejales y especialistas en salud, seguridad y niñez analizaron el proyecto que busca prohibir la venta y entrega de bebidas energizantes a menores de 18 años en la ciudad.
El gobernador salteño aseguró que “nadie quiere que le vaya mal al gobierno”, pero advirtió que no se debe “ser necio y mirar para otro lado” respecto a la economía familiar.
Se revisará que los preinscriptos cumplan con todos los requisitos. Si no pasan ese filtro, se abrirá otra preinscripción con el mismo formato.