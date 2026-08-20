Sico es el único paso hacia Chile habilitado y Jama permanece cerrado por fuertes vientos

Las condiciones meteorológicas modifican este jueves la circulación en los cruces internacionales de la región. Defensa Civil actualizó horarios y recomendaciones para quienes deban viajar.
 
Salta20/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El paso de Sico es el único cruce carretero hacia Chile habilitado este jueves 20 de agosto entre los informados por Defensa Civil de Salta. Funciona de 9 a 19, con una temperatura mínima de -2°C, máxima de 8°C y sin precipitaciones previstas.

El paso de Jama, en Jujuy, permanece cerrado. En la zona se registran temperaturas de hasta 13 grados bajo cero y vientos de 45 km/h, con riesgo de ráfagas. Socompa también está cerrado para el tránsito vehicular y únicamente mantiene habilitado el paso ferroviario.

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La situación es diferente en la frontera con Bolivia. El puente internacional de Aguas Blancas, Salvador Mazza y Los Toldos funcionan las 24 horas, mientras que el cruce por chalanas en Aguas Blancas está habilitado de 7 a 19.

Hacia Paraguay, el paso Misión La Paz funciona de 7 a 20. Allí se esperan lloviznas y una máxima de 26°C, por lo que se recomienda circular con precaución ante la presencia de calzada húmeda.

Por otra parte, el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes permanece operativo. Defensa Civil recomienda a los pasajeros consultar previamente el estado de sus vuelos con cada aerolínea y llegar con anticipación.

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