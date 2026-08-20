Salta formará a 400 docentes en programación y tecnología para llegar a 23 mil estudiantes

La Provincia firmará un acuerdo con Oracle para fortalecer conocimientos en programación y bases de datos. La iniciativa apunta a trasladar esa formación a las aulas salteñas.
Salta20/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Imagen ilustrativa

Más de 400 docentes de Salta recibirán capacitación en programación y bases de datos a partir de un acuerdo que la Provincia firmará este jueves con la empresa tecnológica Oracle.

El convenio tendrá un alcance estimado de más de 23.000 estudiantes, que podrán acceder a esos conocimientos a través de los docentes formados. La firma está prevista para las 9 en el Mercado Artesanal.

La actividad se complementará con una jornada abierta y gratuita de actualización tecnológica que se desarrollará de 11:30 a 13 en el mismo lugar, destinada a estudiantes, profesionales, técnicos y personas vinculadas al sector informático.

Especialistas de Oracle abordarán herramientas y tendencias en Inteligencia Artificial, servicios en la nube, bases de datos y ciberseguridad, además de presentar experiencias concretas de aplicación.

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