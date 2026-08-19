¿En qué conviene ahorrar? Dapena analizó dólar, plazo fijo e inmuebles

El doctor en Ciencias Económicas Lucas Dapena consideró que el Gobierno dejó atrás la idea de dolarización y avanzó hacia un esquema de competencia de monedas, con un mercado cambiario que busca ganar previsibilidad. “Querés tener pesos, tenés pesos; querés tener dólares, tenés dólares”, explicó en Agenda Abierta.

Según su análisis, las bandas cambiarias funcionan actualmente como un mecanismo para contener movimientos bruscos del dólar, mientras el Gobierno intenta acumular reservas y llegar con mayor respaldo al próximo año electoral. “Están tratando de sacarle ruido, incertidumbre al año que viene”, sostuvo.

Sobre las alternativas de ahorro, Dapena anticipó un escenario de dólar estable y advirtió que simplemente guardar moneda estadounidense puede no ser la mejor opción. “Los dólares en el colchón no te los recomiendo”, afirmó. También señaló que un plazo fijo puede resultar conveniente dependiendo de la tasa y que, en el mercado inmobiliario, actualmente puede existir una ventaja en comprar propiedades terminadas frente a construir desde cero.

El economista advirtió además que todavía habrá aumentos en tarifas y otros precios relativos. Para Dapena, el problema central sigue siendo que los ingresos puedan acompañar esos ajustes: “El salario me tiene que alcanzar para pagar la luz y no tener que elegir entre pagar la luz o comprar en el supermercado”.