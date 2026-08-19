Continúa la transformación de la Avda. Ángel Vargas

La Municipalidad avanza en diversos frentes de obra con tareas de recuperación de calzadas con el objetivo de mejorar la circulación vehicular y brindar mejor calidad de vida a los vecinos.

En este marco, el municipio continúa con la transformación de la avenida Ángel Vargas, ubicada en la zona sudeste de la ciudad.

Las tareas se están desarrollando actualmente a la altura de la calle Hugo del Carril por lo que el tránsito en el lugar se encuentra restringido debido a la presencia de operarios y maquinarias.

En este punto ya se comenzó a colocar el nuevo hormigón por lo que el tiempo de fraguado demandará alrededor de 20 días por placa para su habilitación.

La avenida Ángel Vargas divide a los barrios Democracia y Santa Cecilia, y a su vez la conecta con Juan Calchaqui, Siglo XXI, San Francisco Solano, San Benito, Norte Grande y San Ignacio.