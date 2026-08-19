IPS alertó por una nueva estafa en redes: cómo reconocer los anuncios falsos

El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) alertó a sus afiliados por la circulación de publicaciones falsas en redes sociales que utilizan el nombre y la imagen del organismo para intentar obtener datos personales.

La advertencia surgió tras detectar anuncios que se presentan como comunicaciones del IPS y ofrecen supuestos beneficios, entre ellos coberturas especiales, con el objetivo de lograr que los usuarios ingresen a enlaces fraudulentos.

Ante esta situación, el organismo pidió no abrir links sospechosos ni compartir claves, códigos de verificación o información personal. También recomendó reportar las publicaciones que intenten hacerse pasar por comunicaciones oficiales.

El IPS recordó que los afiliados deben consultar las novedades y prestaciones únicamente a través de sus canales oficiales y pidió colaborar con la difusión de la advertencia para evitar nuevas estafas.