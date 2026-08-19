“Se está despoblando nuestra comunidad científica”: CONICET Salta-Jujuy alerta por el ajuste

La crisis presupuestaria del sistema científico nacional ya comienza a tener consecuencias en Salta y Jujuy. Investigadores jóvenes abandonan sus carreras, buscan oportunidades en el exterior o migran hacia el sector privado ante las dificultades para continuar trabajando dentro del CONICET.

Así lo advirtió en N&N por Aries Raúl Alberto Becchio, director del CONICET Salta-Jujuy: “La situación es complicada por el desfinanciamiento de la ciencia y las universidades nacionales”, afirmó.

Uno de los problemas está en el ingreso de nuevos investigadores. Según explicó, a nivel nacional existen cerca de 800 personas que atravesaron el proceso de evaluación y fueron aprobadas para ingresar a la carrera del CONICET, pero todavía permanecen a la espera de su incorporación. A ello se suman 375 posdoctorales que quedaron sin continuidad de sus becas desde agosto.

La consecuencia comienza a sentirse entre quienes están dando sus primeros pasos en el sistema. “Sobre todo para los investigadores jóvenes es una situación límite”, advirtió Becchio.

El titular del organismo regional señaló que algunos científicos están buscando alternativas fuera del sistema público. “Mucha gente ahora se está yendo a otros países o pasando a la industria, a la parte privada, que no está mal, pero se está despoblando nuestra comunidad de ciencia y técnica que supimos alcanzar con mucho esfuerzo”, sostuvo.

Aunque aclaró que la migración todavía no alcanza en Salta y Jujuy la magnitud que se observa en otras regiones del país, pidió acompañamiento social para sostener un sistema científico que trabaja sobre problemas directamente relacionados con las necesidades del territorio.