Consumos problemáticos en Salta: “La situación está en rojo”

La coordinadora de Prevención y Abordaje de Consumos, Alba Quintar, advirtió en Aries que la situación de los consumos problemáticos en Salta “está en rojo”, al igual que en el resto del país, y sostuvo que uno de los principales desafíos es contar con información concreta para definir políticas públicas.

El área, creada en enero, trabaja con un equipo interdisciplinario y recopila datos de distintos ministerios y organizaciones. “Primero hay que ordenar y comenzar a construir”, señaló Quintar, al remarcar que el objetivo es que los distintos organismos del Estado trabajen con criterios y protocolos comunes.

La Provincia puso en marcha un plan anual dividido en cuatro ejes, con acciones que puedan ser evaluadas y medidas. Los dos que ya se encentran en funcionamiento: Tiempo Activo, en Tartagal, que ofrece oportunidades laborales a jóvenes en tratamiento, y el programa Guardianes Comunitarios, que ya firmó convenios con diez municipios y cuenta con una aplicación para registrar situaciones de vulnerabilidad y consumo.

Quintar también destacó el trabajo con Educación, Salud y el Poder Judicial, además de un abordaje específico sobre consumo en comunidades originarias con referentes capacitados en lengua wichí. Para que se pueda capacitarlos e informarles la idea de prevención.

“No es lo mismo tratar a una persona como enferma que como criminal en la calle”, sostuvo, al plantear la necesidad de avanzar hacia una mirada sanitaria y social de los consumos problemáticos.