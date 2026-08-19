“Me quedé sin trabajo”: una investigadora en Salta perdió su beca y podría abandonar su investigación

El ajuste sobre el sistema científico nacional tiene nombres, proyectos y trabajos que empiezan a quedar en el camino. Clara Correa Luna, doctora en Geología de la UBA, perdió a fines de julio su beca posdoctoral y ahora enfrenta la posibilidad de tener que abandonar la investigación.

Actualmente realiza una estadía en Salta en el IBIGEO (Instituto de Bio y Geociencias del NOA), que puede sostener temporalmente gracias a una beca de la Fundación Williams. Sin embargo, su continuidad laboral dentro del sistema científico quedó comprometida.

“Me quedé sin trabajo, me quedé sin posibilidades de continuar con mi investigación”, relató a N&N por Aries. Y frente a lo que viene fue categórica: “Voy a tener que salir a buscar un trabajo”.

El problema, explicó, excede su situación personal. La interrupción de las becas afecta a investigadores jóvenes que son responsables de sostener determinadas líneas de estudio y cuya salida puede significar directamente que esos trabajos dejen de realizarse.

“Muchos de nosotros vamos a abandonar nuestras líneas de investigación. Muchas de esas no van a seguir porque somos los encargados de hacer esas investigaciones”, advirtió Correa Luna.

La científica señaló que el impacto atraviesa disciplinas como geología, biología, química y humanidades, incluidas investigaciones relacionadas con poblaciones vulnerables. El problema se agrava, además, por la falta de recursos básicos para desarrollar los proyectos.

“Los subsidios para las investigaciones son nulos en muchos casos y es imposible tener hasta combustible para ir al campo a relevar muestras”, ejemplificó.

La situación expone así una doble dificultad: investigadores que pierden sus ingresos y proyectos científicos que pueden desaparecer después de años de formación y trabajo.