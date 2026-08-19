Leavy: “Mientras destruimos los vehículos, Milei tiene la plata en el circuito financiero”

El exsenador nacional por Salta Sergio “Oso” Leavy aseguró que denunció civil y penalmente a Vialidad Nacional por el deterioro de las rutas que atraviesan la provincia y responsabilizó al organismo por “la vida y los bienes de los salteños y argentinos” que circulan por esos corredores.

Leavy explicó que antes de recurrir a la Justicia envió 15 cartas documento al Presidente, al jefe de Gabinete y a las autoridades de Vialidad Nacional. Luego llevó el reclamo al Congreso y, junto a más de 50 vecinos vinculados a la Ruta Nacional 34, impulsó un amparo colectivo ante el Juzgado Federal de Tartagal.

Según relató, la Justicia hizo lugar al planteo y la Cámara ratificó la medida tras una apelación de Vialidad. El exsenador cuestionó además los trabajos de bacheo realizados en la Ruta 34 y sostuvo que muchos volvieron a deteriorarse con las primeras lluvias.

El dirigente también puso el foco en la accidentología y pidió a los automovilistas que denuncien los daños provocados por el mal estado de las rutas. Según explicó, esos antecedentes pueden fortalecer el reclamo judicial.

Finalmente, Leavy apuntó contra el destino del impuesto a los combustibles y aseguró que el Gobierno nacional habría recaudado $1,5 billones. “Mientras los argentinos estamos destruyendo nuestros vehículos, mientras pagamos nuestros impuestos para que se reparen esas rutas, Milei la tiene en el circuito financiero”, cuestionó.