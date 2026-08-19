Extranjerización de tierras en Salta: “Nunca podemos firmar un permiso de saqueo”

La extranjerización de tierras volvió al centro de la discusión en Salta y Miguel Nanni fijó una posición tajante: la inversión extranjera puede ser positiva, pero no puede transformarse en una puerta abierta para perder control sobre el territorio.

Al ser consultado por la situación de los Valles Calchaquíes, donde el porcentaje de tierras en manos extranjeras supera el límite previsto por la ley, sostuvo que el problema no debe analizarse desde un rechazo automático al capital externo, sino desde la necesidad de establecer regulaciones claras.

“Yo creo que la inversión extranjera es buena. Lo que nosotros no podemos firmar nunca, de ninguna manera, es un permiso de saqueo”, afirmó.

Nanni vinculó esa advertencia con antecedentes de la historia económica argentina y recordó lo ocurrido tras la salida de la convertibilidad, cuando la devaluación volvió mucho más barata la compra de tierras para inversores extranjeros.

Según explicó, en aquel momento fue necesario establecer límites porque el valor de la tierra argentina había quedado especialmente accesible para compradores del exterior. “Estábamos firmando un permiso de saqueo para que se lleven todo el sur, toda la Patagonia”, recordó.

El dirigente radical insistió en que su posición no implica rechazar el libre mercado. Por el contrario, se definió partidario de ese modelo, aunque sujeto a controles cuando están en juego recursos estratégicos del país.

“Yo soy una persona que cree en el libre mercado, pero con determinada regulación. Nunca el capitalismo puede significar un permiso de saqueo”, remarcó.