Godoy ligó el rumbo del PJ salteño a Sáenz y lo vio más cerca de Milei: “Habrá que esperar...”

El histórico dirigente peronista Manuel Santiago Godoy aseguró que el futuro político del PJ salteño dependerá de la definición que adopte el gobernador Gustavo Sáenz y puso en duda cuál será finalmente el alineamiento del partido de cara a 2027.

En diálogo con Pelo y Barba por Aries, Godoy valoró que el justicialismo provincial haya logrado normalizar su situación institucional, aunque marcó diferencias con la forma en que se realizó el proceso. “Me alegra que hayan podido, así sea con un sistema no participativo, normalizarse institucionalmente”, afirmó.

Asimismo, señaló que esa normalización permite que el PJ vuelva a estar en condiciones de participar electoralmente. “El sello del PJ tiene una normalización institucional con sus candidatos puestos por una disposición de la intervención. Esto me parece hasta razonable porque ahora podrán participar dentro de algún frente”, sostuvo.

Sin embargo, al analizar qué rumbo podría adoptar el partido, Godoy dejó una definición directa sobre el peso político del gobernador.

“Habrá que esperar cuál es el rumbo que toma Gustavo Sáenz oportunamente para saber que el PJ provincial va a ir atrás de eso”, afirmó.

Mientras espera esa definición, confirmó que trabaja en un armado alternativo. “Nosotros trataremos de armar Fuerza Patria, estamos armando con los partidos políticos que quedan y tratando de hacer una variante opositora”, explicó.

Godoy consideró además que el espacio debería vincularse con la estrategia nacional del peronismo y dejó abierta la posibilidad de que el propio PJ salteño termine integrándose. “Sería buenísimo que de repente suceda y que todo el mundo termine incorporándose al frente”, planteó.

El dirigente admitió, sin embargo, que todavía no observa una definición clara del partido provincial y sugirió que existe una inclinación hacia el Gobierno nacional. “Por ahora creo que están buscando ese lugar y lo buscan con el mismo encono, o con más encono, para el lado de Milei que otra cosa”, señaló.