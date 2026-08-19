Nanni asume una Auditoría con “cortocircuitos” y demoras: promete más productividad

Miguel Nanni asumirá este miércoles la presidencia de la Auditoría General de la Provincia de Salta con el desafío de ordenar un organismo que, según reconoció, viene atravesando tensiones internas y demoras en su funcionamiento.

Admitió que la Auditoría llega a esta nueva etapa con antecedentes de conflictos entre sus integrantes. “Todos vimos que hubo cortocircuitos, diferencias y opiniones”, señaló, aunque aclaró que las disidencias son válidas siempre que no terminen lesionando a la institución.

El flamante presidente sostuvo, en diálogo con N&N por Aries, que uno de sus objetivos será recuperar el funcionamiento interno del organismo y poner en valor a su equipo técnico. Destacó que la Auditoría cuenta con una planta integrada por numerosos profesionales y gerentes con experiencia, a quienes consideró fundamentales para mejorar el control de la hacienda pública.

Pero el principal problema que Nanni reconoció hacia afuera es el atraso en los informes. “La Auditoría en muchas cuestiones ha estado en mora”, afirmó al referirse a expedientes y controles correspondientes a ejercicios de años anteriores que todavía siguen apareciendo con demora.

Por eso, anticipó que una de las primeras decisiones será “incrementar fuertemente la productividad”. Como parte de ese proceso, indicó que en los últimos días ya se publicaron 20 informes nuevos y que se trabaja en un sistema digital para uniformar la presentación de las cuentas de los 60 municipios y acelerar su procesamiento.

Nanni también señaló que hacia adentro buscará avanzar hacia una mayor normalidad institucional, con mejoras en la organización del personal y concursos jerárquicos que, según indicó, llevan tiempo sin realizarse.