Nuevo cambio en el Gobierno: Sánchez Charró asumirá en Bienes del Estado
El Gobierno nacional oficializó la designación de Joaquín Sánchez Charró como nuevo vicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), mediante el Decreto 755/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
Sánchez Charró reemplaza a Bárbara Yael Pintelos, cuya renuncia fue aceptada por el Ejecutivo. El nombramiento tiene vigencia desde el 1° de agosto de 2026 y lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Diego Santilli.
El nuevo funcionario es abogado y cuenta con antecedentes políticos vinculados al PRO. Fue precandidato a intendente de General Alvarado, se desempeñó como concejal y también trabajó en el área legal del Gobierno porteño durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.
La AABE depende de la Jefatura de Gabinete y tiene a su cargo la administración, registro, conservación y disposición de los inmuebles pertenecientes al Estado nacional.