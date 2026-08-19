Quinteros cuestionó a los “libertarios puros” y propuso ampliar alianzas

El concejal capitalino Ricardo Quinteros analizó en Aries el escenario electoral de La Libertad Avanza en Salta y planteó que, de cara a 2027, el espacio deberá ampliar su construcción política. “Para mí es momento de sumar, no de restar”, afirmó.

Quinteros consideró que LLA mantiene “muchas chances electorales”, aunque reconoció que el contexto social sigue siendo complicado. En ese marco, propuso incorporar dirigentes y sectores opositores al gobierno de Gustavo Sáenz que compartan una orientación política compatible con el proyecto libertario. Entre los nombres mencionó a referentes vinculados al PRO, como Bernardo Biella y Martín Grande.

El edil también rechazó la idea de conformar una propuesta integrada exclusivamente por “libertarios puros”. “Todo lo que vaya con el rumbo trazado de lo que queremos para la provincia, para mí lo tenemos que incorporar”, sostuvo, y remarcó que la conducción nacional ya avanza en acuerdos con sectores del PRO, el radicalismo y otras fuerzas.

Quinteros fue además crítico con dirigentes internos que se oponen a cualquier apertura. “Yo siento que hay sectores de La Libertad Avanza que ya le estarían siendo funcionales al kirchnerismo”, lanzó. También cuestionó una encuesta difundida en redes que ubicaba a Emilia Orozco primera y a Juan Manuel Urtubey segundo, al considerar que carecía de respaldo metodológico.

Finalmente, defendió la necesidad de ampliar el armado electoral y relativizó el pasado partidario de posibles aliados. “Si nosotros vamos a cerrar la puerta porque uno ha estado con otro, se tiene que quedar afuera medio mundo”, concluyó.