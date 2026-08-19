“Las sospechas siempre están”: Nanni sobre la independencia política de la Auditoría

Miguel Nanni asumirá este miércoles la presidencia de la Auditoría General de la Provincia de Salta y aseguró que su llegada al organismo implica dejar atrás la lógica partidaria para concentrarse en el control técnico de las cuentas públicas.

En diálogo con N&N por Aries, el exdiputado nacional reconoció que existen sospechas alrededor de la independencia política de la Auditoría, pero sostuvo que la manera de despejarlas será a través de su desempeño. “Las sospechas siempre están y la forma de despejar esas dudas es con mucho trabajo”, afirmó.

Nanni recordó que su postulación surgió desde la oposición y reivindicó su trayectoria dentro de la Unión Cívica Radical. Sin embargo, marcó una diferencia entre esa pertenencia política y la función que comenzará a ejercer al frente del organismo de control.

“Una vez que te eligen, ya no sos ni oficialismo ni oposición”, sostuvo. Y agregó: “Se saca de la mochila toda la ideología política que uno puede tener y lo que prima acá en la Auditoría es un criterio técnico, objetivo”.

El nuevo presidente también defendió el mecanismo mediante el cual llegó al organismo ante los cuestionamientos sobre la representación de las minorías. Explicó que la Constitución salteña contempla la presencia de un representante de la oposición y sostuvo que las designaciones de este tipo requieren acuerdos políticos.

“Las designaciones son en un marco político, así lo prevé nuestro diseño institucional”, señaló Nanni, aunque insistió en que, una vez conformada la Auditoría, el desafío será que el criterio técnico prevalezca sobre los alineamientos partidarios.