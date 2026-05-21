Pereyra Maidana denunció presiones de Ferraris por el Fondo de Reparación

La auditora general de la provincia, Elsa del Valle Pereyra Maidana, lanzó fuertes declaraciones contra el expresidente de la Auditoría General de la Provincia, Gustavo Ferraris, al asegurar que fue la única persona que la presionó para acceder al informe financiero del Fondo de Reparación Histórica.

En diálogo con N&N por Aries, la funcionaria sostuvo que el ex titular del organismo insistía reiteradamente para que le entregara el trabajo cuando ya se acercaba el final de su mandato.

“Yo no recibí ninguna otra presión que no sea de Gustavo Ferraris”, afirmó.

Pereyra Maidana explicó que el informe se encuentra terminado y actualmente atraviesa la etapa formal de notificación a los funcionarios y exfuncionarios auditados antes de ser remitido a la comisión bicameral de la Legislatura.

Según relató, Ferraris ya había intervenido en instancias previas del proceso, pero volvió a reclamarle el documento con insistencia durante las últimas semanas de su presidencia.

“El expresidente empezó a insistirme muy insistentemente: ‘dame el trabajo, dame el trabajo’”, sostuvo.

La auditora aseguró que respetó estrictamente los procedimientos legales y que no podía adelantar ni difundir el contenido del informe antes de concluir las etapas formales establecidas.

“Yo cumplí estrictamente con la normativa”, remarcó.

Además, Pereyra Maidana deslizó que detrás de la tensión también existe un componente personal y de género.

“Hay hombres que no toleran que las mujeres seamos firmes, que tengamos convicciones y que no seamos permeables”, expresó.

La funcionaria también cuestionó el tono utilizado por Ferraris en una nota enviada a la comisión bicameral, donde el exfuncionario calificó su conducta como “vedetista”.

“Es un término descalificante que no corresponde en una nota institucional”, respondió.