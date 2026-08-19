Cortes de luz programados para este miércoles en Capital, La Caldera y Rosario de Lerma

EDESA tiene previstos para este miércoles 19 de agosto cuatro cortes programados de energía que alcanzarán sectores de Salta Capital, La Caldera y Rosario de Lerma.

En Salta Capital, uno de los trabajos afectará durante cuatro horas a Lomas del Cerrito, barrio El Jardín, El Mirador del San Bernardo y zonas aledañas. Además, en barrio Vía Aurelia la interrupción está prevista por tres horas y media.

En La Caldera, el corte alcanzará La Calderilla, zona rural y usuarios ubicados sobre la Ruta Nacional 9, entre los kilómetros 1617 y 1619. La duración prevista es de cuatro horas.

También habrá una interrupción de cuatro horas en Rosario de Lerma, sobre la Ruta 49, entre los kilómetros 8 y 10, camino a Los Vallistos y sectores cercanos.

Todos los trabajos están programados para comenzar a las 8 de la mañana. EDESA informó que las tareas forman parte de obras de renovación y ampliación de las redes de media y baja tensión.