Alerta por fuertes vientos en Salta: las ráfagas podrían alcanzar los 90 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por vientos intensos para este miércoles 19 de agosto en distintos sectores del norte de la provincia de Salta, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

El aviso comprende la Pre Puna de Iruya, Santa Victoria, San Ramón de la Nueva Orán y zonas cercanas.

Según el informe oficial, se esperan vientos sostenidos de entre 50 y 70 km/h, con posibilidad de alcanzar los 90 km/h en algunos sectores.

Las condiciones también podrían provocar polvo en suspensión y reducción de la visibilidad, por lo que se recomienda circular con especial precaución.

Defensa Civil pidió evitar la circulación con vehículos altos, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.

Ante cualquier emergencia, se encuentra disponible la línea 911.