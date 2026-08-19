Lodo, agua y nieve complican las rutas de Salta: hay caminos intransitables

Las lluvias, el agua acumulada y la nieve complican este miércoles 19 de agosto distintos caminos de Salta. El reporte de rutas advierte además por baches, animales sueltos, neblina y trabajos viales en numerosos corredores nacionales y provinciales.

La situación más complicada aparece en el departamento San Martín. La Ruta Provincial 53, en el tramo que comprende El Churcal, Molinos, La Vaqueta, Hickmann, Padre Lozano y Misión Chaqueña, se encuentra intransitable por lodo y agua sobre la calzada. También está intransitable la Ruta Provincial 157 bis, en la zona de Dragones, Media Luna, La Mora y Montesco, por acumulación de agua.

Nieve sobre las rutas de la Puna y los Valles

En la Ruta Provincial 33, que atraviesa la Quebrada de Escoipe, se reporta nieve sobre la calzada, además de neblina durante las primeras y últimas horas del día. Se recomienda circular entre las 9 y las 16 y extremar las precauciones entre los kilómetros 44 y 57.

En Los Andes, la Ruta Provincial 27 hacia Tolar Grande permanece transitable con mucha precaución por nieve, mientras que la Ruta 129 hacia el Salar del Hombre Muerto presenta acumulación de nieve y las dificultades propias de un camino de ripio y alta montaña.

Baches y trabajos en las rutas nacionales

La Ruta Nacional 34 presenta varios sectores complicados. Entre Pichanal y Embarcación hay baches de grandes dimensiones, animales sueltos y banquinas irregulares, mientras que a la altura del kilómetro 1341 hay maquinaria trabajando sobre la calzada. Entre Tartagal y Salvador Mazza también se advierte por grandes baches y falta de mantenimiento.

En la Ruta Nacional 51, antes de llegar a San Antonio de los Cobres, se pide especial cuidado por la presencia de un socavón de gran profundidad. El tramo entre San Antonio de los Cobres y Sico continúa transitable con precaución y con maquinaria trabajando en badenes.

El informe aclara que el estado de los caminos puede modificarse durante la jornada por las condiciones meteorológicas, por lo que se recomienda verificar la situación antes de emprender viaje.