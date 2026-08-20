“Los números ya no alcanzan”: HIRPACE, en situación crítica por atrasos de Nación y obras sociales

HIRPACE continúa con serias dificultades financieras pese a que Nación retomó los pagos que habían quedado demorados durante varios meses.

Luciana Vaquer, directora deportiva de la institución, contó en Pelo y Barba por Aries que el comienzo del año fue especialmente complejo. “Hubo un momento en que se dejó de pagar, venía con cuatro o cinco meses de atraso y no había respuesta”, señaló.

Ante ese escenario, la Provincia intervino para sostener el funcionamiento de HIRPACE, junto con aportes de benefactores. “Lo que tuvo que salir a hacer el Gobierno provincial es sostener esta situación”, explicó.

Con el paso de los meses, Nación volvió a transferir fondos y ahora, según Vaquer, se realiza aproximadamente un pago por mes. El problema es que la deuda acumulada todavía no se normalizó.

“La situación sigue siendo crítica”, advirtió. Y lo resumió con una comparación cotidiana: “Antes los números te daban para terminar el 30; hoy ya no te dan para llegar al 15”.

A eso se suma el atraso de las obras sociales. Vaquer indicó que las prestaciones suelen cobrarse con tres o cuatro meses de demora, lo que vuelve todavía más difícil sostener los gastos mensuales de la institución.