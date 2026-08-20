“Corro por Vos”: a días de la carrera, HIRPACE está a un paso de llegar a los mil corredores

La carrera solidaria de HIRPACE está muy cerca de alcanzar los 1.000 inscriptos, el objetivo que la organización se había fijado para esta edición.

Luciana Vaquer, directora deportiva de la institución, aseguró que la respuesta volvió a superar las expectativas y confirmó que ya no quedan cupos para los 10 kilómetros.

“Estamos muy cerquita de llegar a los 1.000 corredores”, celebró en diálogo con Pelo y Barba, por Aries.

Todavía quedan lugares para la distancia de 3 kilómetros, mientras que la modalidad participativa mantiene un valor de $5.000 y permite acompañar la jornada caminando o en familia.

La maratón tiene 36 años de historia y, desde hace cuatro ediciones, sumó una modalidad competitiva con el objetivo de acercar a nuevas generaciones a la causa de HIRPACE.

Cada participante competitivo lleva además en su dorsal el nombre de uno de los jóvenes de la institución. “Es una manera de decir: ‘Acá estoy, estoy corriendo por vos’”, explicó Vaquer.

La actividad también tiene un objetivo económico. Los fondos recaudados ayudan a sostener el funcionamiento diario de HIRPACE en un contexto financiero que la propia institución reconoce como complicado.