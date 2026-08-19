“El dólar está barato”: economista de la UNSa anticipa más tensión cambiaria por las elecciones de 2027

El economista Diego Saravia Tamayo advirtió que la economía argentina seguirá atravesando meses difíciles y consideró que el actual valor del dólar se encuentra por debajo del nivel que necesita el equilibrio macroeconómico.

En diálogo con Pasaron Cosas, sostuvo que un dólar barato favorece algunos consumos pero genera problemas para sectores productivos que deben competir con bienes importados. “Yo creo que está bajo. El equilibrio macroeconómico necesita un tipo de cambio más alto”, afirmó.

Pymes e industrias, entre los sectores más golpeados

Saravia Tamayo describió una economía que avanza a distintas velocidades. Mientras energía, minería y parte del agro mantienen mejores perspectivas, señaló que la construcción y buena parte de la industria atraviesan serias dificultades, con empresas que incluso están al borde del cierre.

El economista cuestionó además la apertura comercial sin una reforma previa del sistema impositivo y laboral. Definió la estructura tributaria argentina como “un mamarracho” por la superposición de impuestos y sostuvo que abrir la economía directamente a la competencia internacional, sin corregir antes esos costos, termina empujando a empresas locales a cerrar.

También se mostró crítico con los beneficios concentrados en grandes inversiones. Sobre el RIGI, planteó que el Estado termina seleccionando sectores ganadores mientras pequeñas y medianas empresas enfrentan condiciones mucho más adversas.

“No veo brotes verdes pronto”

Uno de los diagnósticos más contundentes llegó al hablar de una eventual recuperación. Saravia Tamayo aseguró que no espera una reactivación rápida de los sectores hoy paralizados y discrepó con las proyecciones optimistas del Gobierno nacional.

“Yo no creo que estos brotes verdes se vayan a ver pronto”, afirmó. Según explicó, la estrategia utilizada para bajar la inflación mediante una fuerte restricción monetaria genera inicialmente una recesión y esa consecuencia todavía pesa sobre la actividad.

Más adelante volvió sobre el mismo diagnóstico: “La veo brava. No veo que vaya a haber un resurgimiento de los sectores que tienen que resurgir. No veo que vaya a haber un dinamismo pronto”.

El economista también reconoció un aumento de la morosidad bancaria, que vinculó con la expansión previa del crédito y la posterior suba de las tasas de interés. Frente a referencias sobre financiamientos con tasas extremadamente elevadas fuera del sistema tradicional, consideró que un costo del 770% anual resulta “excesivo” y hasta potencialmente usurario.

Finalmente descartó, al menos en las condiciones actuales, un escenario similar al corralito de 2001. “No veo ninguna tensión que justifique eso en el sector financiero”, aseguró, aunque sí anticipó que 2027, por ser un año electoral, podría traer mayores tensiones cambiarias y presión sobre el dólar.