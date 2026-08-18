El riesgo país volvió a los 500 puntos y caen los bonos argentinos

El riesgo país argentino volvió a superar la barrera de los 500 puntos básicos, el valor más alto desde finales de mayo, mientras que los bonos soberanos profundizan las pérdidas de las últimas ruedas. Esta vez, al ruido local que comenzó a reflejarse con mayor claridad en los activos durante agosto, se sumó un escenario internacional adverso, con una fuerte suba de las tasas de largo plazo en los principales mercados.

En la primera rueda de la semana corta, el riesgo país se ubica en los 506 puntos básicos, una suba de 17 unidades con respecto al cierre del viernes (+3,48%), de acuerdo con las pantallas de Rava Bursátil. De esta manera, el indicador marca el valor más alto desde el 26 de mayo (508 puntos) y se aleja de los 402 puntos que llegó a tocar a mediados de julio, cuando marcó mínimos de la gestión de Javier Milei.

Para la consultora Grit Capital, hay un fenómeno que amplificó el impacto sobre la deuda argentina: el llamado “efecto cajero automático”. La firma señaló que la Argentina tiene una de las curvas soberanas en dólares más líquidas entre los mercados emergentes y que, cuando los administradores globales necesitan reducir rápidamente el riesgo de sus carteras, esos títulos se convierten en uno de los activos más sencillos de vender.

Es decir, funcionan como una suerte de “cajero automático” para conseguir liquidez. Según Grit, este fenómeno suele aparecer cuando los gestores de riesgo comienzan a exigir una reducción de posiciones y ayuda a explicar la toma de ganancias que están sufriendo los bonos argentinos. De hecho, este martes los títulos soberanos caen hasta 2% en dólares, como es el caso del Bonar 2035 (AL35D) y del Global 2046 (GD46D).

El contexto externo tampoco ayudó. La consultora advirtió sobre una fuerte presión sobre las tasas de largo plazo en Estados Unidos, Japón y Brasil, asociada a una creciente preocupación de los inversores por los déficits fiscales y el aumento del costo de refinanciamiento de las principales economías. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 30 años, por ejemplo, alcanzó el 5,30%. Ese movimiento suele perjudicar particularmente a la deuda de mercados emergentes.

Pero el contexto internacional no alcanza para explicar todo lo que ocurre con los bonos argentinos. Para la consultora Outlier, la suba del riesgo país también se debe al deterioro que sufrieron los activos argentinos en general (el Merval en dólares perforó los US$1900, un descalce frente a los mercados regionales), los datos negativos de la actividad económica, la aceleración de la inflación de julio, el deterioro político y el ruido preelectoral, y la opacidad del nuevo esquema monetario del Banco Central y el Tesoro.

“El movimiento marca un cambio de dinámica. Durante el primer semestre, la Argentina fue una de las historias positivas dentro de la deuda emergente y capturó una fuerte compresión de spreads. Ahora, ese diferencial comienza a revertirse y los bonos argentinos perdieron terreno”, señalaron desde la sociedad de bolsa GMA Capital.

Los números en rojo también se observan este martes en la Bolsa porteña. El índice accionario S&P Merval registra una caída del 1,3% y cotiza en 2.905.247 unidades, equivalentes a US$1837 al ajustar por el dólar contado con liquidación (CCL). En el panel líder, las mayores bajas del día son para las compañías financieras, sobre todo BBVA (-4,1%), Banco Supervielle (-3,8%) y Banco de Valores (-3,8%).

En una rueda marcada por la caída de los principales índices accionarios de Wall Street, el efecto también alcanza a las acciones argentinas que cotizan en Nueva York (ADR). Los papeles de Corporación América se hunden 6%, seguidos por los de BBVA (-4,2%), YPF (-3,4%) y Banco Macro (-3,4%).

La barrera de $1500 del dólar

El contraste sigue estando en el mercado cambiario. Mientras el riesgo país volvió a los 500 puntos, el dólar oficial mayorista continúa sin superar los $1500, una barrera “ficticia” que se creó en las últimas semanas en la estrategia del Gobierno para preservar la estabilidad cambiaria a costa de tasas de interés más elevadas.

Esta dinámica vuelve a repetirse este martes, ya que el tipo de cambio oficial mayorista cerró a $1495, una suba de $6,96 con respecto al cierre del viernes (+0,47%). A modo de contraste, actualmente las bandas cambiarias prevén un piso de $745,79 para esta cotización y un techo que alcanza los $1865,14.

“En el trade-off entre tasas y dólar, la balanza parece inclinarse hacia la estabilidad del dólar por debajo de los $1500, a costa de una tasa de interés más elevada. Lo destacable es que durante la semana pasada no parece haber tenido lugar provisión oficial de cobertura cambiaria, con la posible excepción del viernes”, señalaron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

En las pizarras del Banco Nación, el dólar oficial minorista terminó la rueda a $1515, un avance de $5 frente al cierre previo (+0,3%). El precio promedio en el resto del mercado fue de $1512,93, de acuerdo con el relevamiento de entidades financieras que realiza diariamente el Banco Central.

Los tipos de cambio financieros también tienden al alza. El dólar MEP trepa $7,17 y alcanza los $1521,95 (+0,47%). En tanto, el contado con liquidación (CCL) sube $10,37 y se comercializa a $1580,43 (+0,7%).

La Nación