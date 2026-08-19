“Estamos bien, pero todavía no te llega”: Dapena analizó la economía

El doctor en Ciencias Económicas Lucas Dapena consideró que el Gobierno logró ordenar buena parte de las variables macroeconómicas, aunque advirtió que esa mejora todavía no se trasladó a la economía cotidiana. “Estamos bien, pero todavía no te llega.", explicó en Agenda Abierta, por Aries.

Según explicó, hoy conviven una macroeconomía más ordenada con una microeconomía todavía tensionada por aumentos en servicios, salarios que no siempre acompañan el ritmo de los gastos y familias que siguen con dificultades para acomodar sus cuentas. Para Dapena, el país atraviesa una situación de “primera etapa cumplida y una segunda etapa que no termina de empezar”.

El economista puso el foco en las tasas de interés como una de las claves para iniciar esa segunda fase. Sostuvo que continúan demasiado altas para el actual nivel de inflación y cuestionó a los bancos por mantenerlas elevadas. “Son más pícaros los bancos y no quieren bajar las tasas porque las quieren tener altas para cobrar más”, afirmó.

Dapena planteó que una baja del costo del crédito permitiría mejorar el acceso al financiamiento tanto para familias como para empresas y ayudaría a impulsar la actividad. También vinculó esa posibilidad con una reducción del riesgo país, que podría abaratar el financiamiento y generar mejores condiciones para que el orden macroeconómico finalmente llegue al bolsillo de los argentinos.