Mario Peña debatirá sobre periodismo político, medios y opinión pública en la UNSa

El periodista Mario Peña será uno de los invitados a una nueva edición de “Tramas de la Comunicación”, una propuesta de la Universidad Nacional de Salta que abordará esta vez el periodismo político.

Bajo la consigna “Entre la información, el poder y la opinión”, el encuentro buscará analizar el papel de los medios y del periodismo en la construcción de la agenda pública y su relación con la política.

Peña compartirá el panel con Fedra Aimettta, periodista y doctora en Ciencias Sociales, y Marcela Jesús, periodista y licenciada en Comunicación Social.

La actividad se realizará el lunes 24 de agosto, a las 17, en el Auditorio Ramos de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSa.

La participación es gratuita, aunque requiere preinscripción y tiene cupos limitados. La Universidad informó además que la actividad fue declarada de interés académico.

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