Mario Peña debatirá sobre periodismo político, medios y opinión pública en la UNSa
Salta18/08/2026Ivana Chañi
El periodista participará de un encuentro académico que pondrá en discusión la relación entre información, poder y construcción de opinión.
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La falta de financiamiento golpea especialmente a los científicos jóvenes y comienza a provocar salidas del sistema público. Desde el organismo regional advierten que años de formación y capacidades científicas están en riesgo.
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El exsenador responsabilizó civil y penalmente al organismo por el estado de las rutas nacionales en Salta. También cuestionó que $1,5 billones recaudados por el impuesto a los combustibles no se destinen a reparaciones.
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La asistencia comenzará el 7 de septiembre y se desplegará en rutas, localidades y puntos de la Capital. También participarán estudiantes avanzados y habrá puestos especiales durante los días de mayor llegada de peregrinos.
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El exsenador recordó que participó de uno de los primeros proyectos sobre tarifas diferenciales para regiones de altas temperaturas y puso en duda que el Gobierno nacional avance con una ley permanente.
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Las restricciones y los desvíos se implementarán sólo para quienes deseen ingresar a la estación de servicio o al supermercado; ambos ubicados en la colectora.
Asumirá este miércoles 19 de agosto en reemplazo de Marcos Segura Alzogaray, quien continuará como auditor general.
En la sede del CFI, se desarrolló el encuentro Minería y Proveedores: Dinamizando las economías regionales. Allí el Gobernador de Salta destacó la importancia de establecer reglas de juego claras y consolidar políticas públicas comunes entre las provincias productoras.
Del 19 al 23 de agosto, el evento reunirá a productores, cabañeros, empresas y público general en el predio de la Sociedad Rural de Salta.