Porque los Therians no alcanzaban: ahora llega la batalla de “farmear aura” a Plaza 9 de Julio

La Plaza 9 de Julio está acostumbrada a marchas, actos oficiales, protestas, festivales y celebraciones religiosas. Este jueves, sin embargo, la convocatoria será bastante diferente: anuncian una “Batalla de Farmer Aura” en pleno centro de Salta.

El encuentro está previsto para las 18 y el flyer que circula en redes no deja demasiado espacio para la solemnidad: Gokú, Luffy, Naruto y otros personajes del anime aparecen como protagonistas de una convocatoria que invita a los participantes a “demostrar su aura”.

Pero, ¿qué significa “farmear aura”?

Para buena parte de los adultos, probablemente nada. Pero la expresión forma parte del lenguaje que se extendió entre jóvenes y adolescentes en redes sociales.

“Farmear” viene del mundo de los videojuegos y se usa para hablar de acumular o conseguir algo repetidamente. El “aura”, en la jerga de internet, funciona como una especie de puntaje imaginario de presencia, estilo, actitud o capacidad para impresionar.

Dicho de manera más simple: hacer algo que te hace quedar bien suma aura; hacer el ridículo, la resta.

La convocatoria no explica en detalle cómo se definirá al ganador ni cuáles serán las reglas de la batalla. El anuncio sólo fija lugar, día y horario, acompañado por una invitación: “Vení, participá y demostrá tu aura”.

La Plaza 9 de Julio entra al lenguaje de TikTok

Más allá de lo insólito de la propuesta, la convocatoria muestra cómo expresiones nacidas en videojuegos, memes y redes sociales empiezan a saltar de las pantallas al espacio público.

Esta vez no habrá que llegar con pancartas, bombos ni discursos. Al menos según el flyer, alcanza con llevar aura.

La cita está anunciada para este jueves 20, a las 18, en Plaza 9 de Julio. Quedará por verse quién llega con suficiente aura y, sobre todo, cómo se determina semejante cosa.