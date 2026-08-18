El mundo no para de temblar: qué hay detrás de la seguidilla de terremotos

La sucesión de terremotos registrada en distintas partes del mundo volvió a instalar una pregunta: ¿la Tierra está temblando más que antes? Los especialistas sostienen que no hay evidencia de una etapa excepcional de actividad sísmica global ni de una cadena capaz de conectar automáticamente los movimientos ocurridos en regiones muy alejadas.

Los sismos se producen por el movimiento permanente de las placas tectónicas y la liberación de tensión acumulada en las fallas. Que varios terremotos importantes ocurran en pocos días puede aumentar la percepción de una “ola sísmica”, pero eso no significa que todos formen parte de un mismo fenómeno.

En algunos casos sí existe relación entre movimientos cercanos. Es lo que ocurre con las réplicas o con determinadas series sísmicas, como la registrada en Granada, España, donde varios temblores corresponden a la actividad de las mismas fallas de la región.

En Argentina, el riesgo sísmico existe y no es uniforme. Las zonas de mayor peligrosidad se concentran principalmente en el oeste y noroeste, con provincias como San Juan, Mendoza, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy entre las más expuestas.

Esto no significa, sin embargo, que los terremotos ocurridos en Indonesia, Venezuela o España puedan desencadenar automáticamente un movimiento en territorio argentino. Cada región responde principalmente a sus propias estructuras tectónicas.

La ciencia tampoco puede predecir con exactitud cuándo ocurrirá el próximo gran terremoto. Sí puede determinar cuáles son las áreas de mayor peligrosidad y calcular probabilidades, por lo que los especialistas insisten en que la herramienta central sigue siendo la prevención, especialmente en las provincias con mayor actividad sísmica.