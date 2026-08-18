Corea del Sur ratificó su alianza con EE.UU. tras el recorte de maniobras

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, reafirmó la importancia de la alianza estratégica con Estados Unidos después de que Donald Trump ordenara reducir las maniobras militares conjuntas entre ambos países.

La decisión generó preocupación en Seúl, especialmente porque, según trascendió, fue adoptada sin una consulta previa con el gobierno surcoreano. La medida alcanza a los ejercicios Ulchi Freedom Shield, que se desarrollan entre el 17 y el 27 de agosto y reúnen a miles de efectivos de ambos países.

Lee remarcó que la alianza con Washington continúa siendo fundamental frente a la amenaza de Corea del Norte, aunque también planteó la necesidad de fortalecer las capacidades propias y avanzar hacia una mayor autonomía militar. De esta manera, Seúl busca sostener su vínculo histórico con Estados Unidos sin descuidar su propia capacidad defensiva.