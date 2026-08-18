Rusia amenaza al Reino Unido por el uso de drones británicos en Ucrania

Rusia lanzó una dura advertencia al Reino Unido y aseguró que habrá “consecuencias” por el presunto uso de drones de fabricación británica en ataques ucranianos contra objetivos ubicados dentro de territorio ruso.

La amenaza fue difundida por la Embajada de Rusia en Londres, que acusó al Gobierno británico de profundizar su participación en el conflicto. Según los reportes conocidos, Ucrania habría utilizado drones de largo alcance de origen británico para atacar instalaciones militares e industriales dentro de Rusia.

El Ministerio de Defensa británico no confirmó específicamente el uso de esos equipos en los ataques denunciados, aunque reiteró que continuará respaldando militarmente a Ucrania. Moscú, por su parte, dejó abierta la incógnita sobre qué tipo de represalias podría adoptar frente a Londres.