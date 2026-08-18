Indonesia declaró 14 días de emergencia por el terremoto en Flores
Indonesia continúa bajo emergencia tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió la isla de Flores. El último balance elevó a 68 la cantidad de muertos, mientras que más de 200 personas resultaron heridas y miles debieron abandonar sus hogares.
El movimiento provocó daños en viviendas, escuelas, centros de salud y otras estructuras, además de bloquear caminos y dificultar el acceso a las comunidades más aisladas. Las autoridades declararon un estado de emergencia por 14 días para acelerar las tareas de rescate y distribución de alimentos, medicamentos y carpas.
La situación se mantiene inestable por las más de 1.500 réplicas registradas después del terremoto. Miles de personas continúan alojadas en refugios temporales mientras equipos militares, policiales y de emergencia intentan llegar a las zonas más afectadas.