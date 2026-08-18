Alerta en Venezuela por un nuevo movimiento sísmico en La Guaira

Un nuevo sismo de magnitud 4,0 se registró durante la madrugada de este martes en el estado venezolano de La Guaira, una de las zonas que continúa bajo monitoreo sísmico tras los fuertes movimientos ocurridos el pasado 24 de junio.

El temblor volvió a generar preocupación entre los habitantes de una región que todavía atraviesa las consecuencias de aquellos terremotos. Desde entonces, las autoridades mantienen la vigilancia ante la posibilidad de nuevas réplicas o movimientos de menor intensidad.

Por el momento, no se reportaron víctimas ni daños materiales de consideración como consecuencia de este último sismo. Los organismos especializados continúan siguiendo la evolución de la actividad sísmica en la zona.