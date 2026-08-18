Nadia Beller apuntó contra quien fuera asesor de Javier Milei - y actual asesor del presidente boliviano - y sostuvo que el ataque que sufrió fue “una tentativa de feminicidio”.
Alerta en Venezuela por un nuevo movimiento sísmico en La Guaira
El Mundo18/08/2026Victoria López Núñez
El movimiento se registró durante la madrugada de este martes en una región que continúa bajo vigilancia tras los fuertes terremotos de junio. No se informaron víctimas ni daños de consideración.
Un nuevo sismo de magnitud 4,0 se registró durante la madrugada de este martes en el estado venezolano de La Guaira, una de las zonas que continúa bajo monitoreo sísmico tras los fuertes movimientos ocurridos el pasado 24 de junio.
El temblor volvió a generar preocupación entre los habitantes de una región que todavía atraviesa las consecuencias de aquellos terremotos. Desde entonces, las autoridades mantienen la vigilancia ante la posibilidad de nuevas réplicas o movimientos de menor intensidad.
Por el momento, no se reportaron víctimas ni daños materiales de consideración como consecuencia de este último sismo. Los organismos especializados continúan siguiendo la evolución de la actividad sísmica en la zona.
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