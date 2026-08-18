La administración de Donald Trump apuntó contra la jueza japonesa Tomoko Akane y otro funcionario de la Fiscalía de la CPI. Washington acusa al tribunal de avanzar contra ciudadanos estadounidenses e israelíes sin tener jurisdicción.
Sismo en el sur de España: Granada registró un temblor de 4,8
El Mundo18/08/2026
El movimiento tuvo epicentro cerca de Gójar y fue seguido por varias réplicas. Tres personas resultaron heridas y se registraron daños menores en edificios.
Un sismo de magnitud 4,8 sacudió este martes la provincia de Granada, en el sur de España, y volvió a generar alarma en una zona que acumula más de un centenar de movimientos sísmicos desde mediados de agosto.
El epicentro se ubicó en las inmediaciones de Gójar, al sur de la ciudad de Granada. El temblor dejó tres personas heridas, entre ellas una menor que debió ser trasladada a un hospital, y provocó grietas, desprendimientos y caída de elementos en fachadas.
Como medida preventiva, las autoridades evacuaron la Alhambra y otros edificios públicos mientras se evaluaban posibles daños. Protección Civil mantiene el operativo activo y pidió a la población seguir las recomendaciones oficiales ante la posibilidad de nuevas réplicas.
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