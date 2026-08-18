Ejército chileno realizó maniobras de reconocimiento en la Patagonia austral

El Ejército de Chile realizó un ejercicio de reconocimiento en Campos de Hielo Sur para fortalecer la capacidad operativa de sus tropas en condiciones extremas de montaña, hielo y bajas temperaturas.

La actividad estuvo a cargo de efectivos de la Compañía Andina Divisionaria N.º 20 “Cochrane”, dependiente de la IV División de Ejército. Durante el despliegue realizaron maniobras de reconocimiento, desplazamiento e inserciones anfibias con botes de goma.

Desde la fuerza señalaron que este tipo de entrenamiento permite preparar al personal para operar en zonas de difícil acceso y también reforzar capacidades que pueden ser utilizadas en tareas de rescate, evacuaciones, emergencias y apoyo a expediciones científicas en la Patagonia chilena.