El frío pide guiso, pero sale más caro: subieron la papa, la cebolla y el zapallito

Comerciantes del anexo de calle 20 de Febrero marcaron aumentos en algunas verduras. Lechuga, rúcula, espinaca y acelga completan la referencia de precios de este martes.
Salta18/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

VERDURAS MERCADO SAN MIGUEL

La llegada del frío encuentra algunos precios en alza en el Anexo del Mercado San Miguel, en calle 20 de Febrero 37 . Durante un relevamiento de Mercado de Puertas Abiertas por Aries, comerciantes señalaron que la papa subió y se vende a $2.000 el kilo, mientras las chauchas alcanzaron los $6.000 por kilo.

También se registraron aumentos en cebolla y zapallito, productos muy utilizados para guisos y comidas calientes. Una comerciante explicó que varios de esos productos se ofrecen actualmente alrededor de los $2.000.

El tomate, en cambio, puede encontrarse entre $1.000 y $1.500 el kilo, mientras que el zapallo ronda los $1.500. La cabeza de ajo cuesta aproximadamente $1.000.

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Entre las verduras de hoja, la lechuga se consigue a $1.000, la rúcula y la espinaca a $1.500 y la acelga a $2.000, según los precios relevados este martes.

El frío también empujó la venta de productos para acompañar las comidas calientes. En uno de los puestos consultados señalaron que desde temprano hubo buen movimiento de tortillas y pan. Las tortillas se ofrecen cuatro por $1.000 y la tira de pan a $500.

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