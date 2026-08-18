SAMEC cumple 39 años y refuerza su capacidad de respuesta en Salta

El SAMEC cumple 39 años de servicio en Salta y lo celebrará con un acto institucional y un simulacro de emergencia vial. Su director, Daniel Romero habló en Pelo y Barba destacando el trabajo permanente del personal y la capacidad de respuesta ante accidentes, hechos de violencia, emergencias domiciliarias y situaciones en la vía pública.

Romero señaló que actualmente el sistema cuenta con 15 ambulancias equipadas, incluso para atención de alta complejidad, y aseguró que se trabaja de forma constante en la actualización de los recursos. Además, adelantó que el Ministerio de Salud manifestó la intención de avanzar con la compra de nuevas unidades ante el crecimiento de la demanda.

El director también remarcó la importancia de que los conductores faciliten el paso de las ambulancias cuando circulan con sirena y balizas. El aniversario incluirá la participación de autoridades provinciales y un simulacro destinado a mostrar el trabajo coordinado que realiza el SAMEC ante situaciones críticas.