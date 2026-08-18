Fin de Volver al Trabajo en Salta: comercios barriales pierden $3.256 millones al mes

El fin del programa Volver al Trabajo tendría un impacto directo de alrededor de $3.256 millones en la economía de los barrios de Salta, según una estimación elaborada por Libres del Sur junto al Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI).

Darío Limachi, referente de Libres del Sur, explicó en Pelo y Barba por Aries que ese dinero no quedaba inmovilizado ni se destinaba al ahorro. Por el contrario, el 93% de los beneficiarios encuestados volcaba ese ingreso en comercios de cercanía.

El dato se vuelve todavía más fuerte al mirar el destino de esa plata: el 65% gastaba la totalidad del ingreso en el barrio, principalmente en verdulerías, carnicerías, almacenes y ferias.

Un ingreso que volvía directamente al comercio barrial

Volver al Trabajo, antes conocido como Potenciar Trabajo, otorgaba $78.000 mensuales a sus beneficiarios. Según Limachi, en Salta había más de 52 mil personas alcanzadas por el programa, con fuerte concentración en Capital y el área metropolitana.

El relevamiento buscó medir qué pasaba con ese dinero una vez que llegaba a las familias. La conclusión fue clara: en la mayoría de los casos, el ingreso regresaba casi de inmediato a la economía del barrio.

“Así como te entra la plata, así va al barrio”, resumió Limachi durante la entrevista.

El 90% no tiene un ingreso fijo

La otra cara del problema es la precariedad laboral. El estudio indica que el 90% de las personas encuestadas no tiene un ingreso estable.

Eso significa que muchas familias dependen de changas, ventas en ferias o trabajos informales y no saben con cuánto dinero contarán al final del día o del mes.

Limachi graficó esa situación con el caso de feriantes que evalúan dejar de trabajar porque el costo del remís para trasladar la mercadería termina siendo mayor que lo que logran vender.

Menos plata en los hogares, menos ventas en los negocios

El impacto no se limita a quienes dejaron de recibir el programa. Si cae el ingreso de las familias, también baja el consumo en almacenes, verdulerías, carnicerías y otros comercios chicos.

Según el relevamiento, ese circuito representaba unos $3.256 millones que se volcaban directamente en los barrios salteños. La preocupación es que, al desaparecer ese ingreso, también se achique todavía más una economía de cercanía que ya viene golpeada por la caída del consumo.

El riesgo de más cierres y menos empleo

El mismo relevamiento muestra que la crisis ya tiene consecuencias visibles. Un 40% de los encuestados dijo conocer a alguien que perdió su trabajo en un comercio barrial, mientras que un 34% afirmó conocer un almacén de más de cinco años que cerró.

Además, un 32% señaló negocios que redujeron la variedad de productos y un 15% mencionó comercios que dejaron de tener empleados y quedaron atendidos sólo por sus dueños.