Nieve, pozos y obras complican varias rutas de Salta

Varias rutas nacionales y provinciales de Salta presentan este martes sectores complicados para circular, con baches de gran tamaño, nieve sobre la calzada, neblina, obras y tramos deteriorados.

Uno de los puntos más delicados está sobre la Ruta Nacional 51, antes de llegar a San Antonio de los Cobres, donde se advierte sobre un socavón de gran profundidad. También hay sectores irregulares entre Santa Rosa de Tastil y Las Cuevas, mientras continúan trabajos hacia el Paso de Sico.

En el norte provincial, la Ruta Nacional 34 presenta problemas entre Pichanal y Embarcación por baches grandes, animales sueltos y banquinas irregulares. La misma ruta también está deteriorada entre Embarcación, Mosconi, Tartagal y Salvador Mazza.

La situación también requiere atención en la Ruta Nacional 68 hacia Cafayate. Hay sectores irregulares entre La Merced y La Viña y riesgo de deslizamientos y crecidas repentinas de arroyos entre la Garganta del Diablo y Cafayate.

En los Valles Calchaquíes, la Ruta Nacional 40 tiene maquinaria trabajando en distintos sectores, pozos, calamina y desvíos. Entre Cachi y Payogasta hay tareas de bacheo, mientras que entre Quebrada de las Flechas y Angastaco se trabaja sobre el terraplén.

Para quienes circulen por la Cuesta del Obispo y la Ruta Provincial 33, se recomienda especial cuidado por neblina y escarcha durante las primeras y últimas horas del día. Entre los kilómetros 44 y 57 también hay sectores con fuerte calamina.

La nieve aparece además sobre la Ruta Provincial 27, camino a Tolar Grande, que permanece transitable pero con mucha precaución.

Otro tramo complicado está sobre la Ruta Provincial 56 entre Seclantás y Luracatao, donde hay calamina, pozos, piedras, zanjas y bancos de arena. Para ese trayecto se aconsejan vehículos grandes o 4x4.

En casi todos los casos las rutas permanecen abiertas, pero el estado puede cambiar rápidamente por las condiciones meteorológicas. La recomendación general es reducir la velocidad, respetar la señalización y extremar la precaución en los sectores con obras, nieve o calzada deteriorada.