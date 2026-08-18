Alerta en Salta por ráfagas que pueden alcanzar los 130 km/h

Defensa Civil emitió este martes una alerta meteorológica por viento intenso para distintos sectores de Salta, donde las ráfagas podrían alcanzar velocidades de hasta 130 kilómetros por hora.

Las zonas alcanzadas son la Puna de Los Andes, Cachi, La Poma, Molinos, Cafayate, San Carlos y áreas cercanas. Para estos lugares se esperan vientos sostenidos de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con ráfagas considerablemente superiores.

Precaución en las rutas

Las condiciones pueden complicar especialmente la circulación por rutas y caminos de montaña. Defensa Civil recomienda reducir la velocidad, mantener una distancia segura entre vehículos, circular con luces bajas y asegurar correctamente las cargas.

La advertencia cobra especial importancia en la Puna y los Valles Calchaquíes, donde algunas rutas ya presentan sectores con nieve, calamina, pozos y trabajos sobre la calzada, de acuerdo con el reporte vial de este martes.

También se recomienda evitar sectores inundados ante la presencia de lluvias y no encender fuego, debido al riesgo que representan las fuertes ráfagas.