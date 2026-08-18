Central Norte aceptó la renuncia de Sciacqua y ya tiene interino

Mario Sciacqua dejó de ser el director técnico de Central Norte. El entrenador presentó su renuncia al cargo y la dirigencia del club decidió aceptarla.

La salida provoca un cambio inmediato en la conducción del plantel profesional. Desde este martes, Norman Juárez quedará al frente de los entrenamientos como técnico interino.

Central Norte confirmó la decisión a través de un comunicado en el que agradeció a Sciacqua y a su cuerpo técnico por el trabajo realizado durante su etapa en el club.

La institución no informó por el momento quién será el reemplazante definitivo ni cuánto tiempo permanecerá Juárez como interino.

De esta manera, el Cuervo deberá resolver ahora la sucesión en el banco mientras el plantel continúa con su preparación y sus compromisos deportivos.