Escándalo en el Amalfitani: golpes tras el empate entre Vélez y Defensa

El 1-1 entre Vélez y Defensa y Justicia quedó en segundo plano después de un fuerte cruce entre los entrenadores. La discusión continuó en el túnel y terminó con empujones y golpes.
Deportes18/08/2026Victoria López NúñezVictoria López Núñez

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El empate 1-1 entre Vélez y Defensa y Justicia terminó en escándalo en el estadio José Amalfitani. Guillermo Barros Schelotto y Julio Vaccari protagonizaron una fuerte discusión que comenzó durante el partido y continuó en la zona de vestuarios.

La tensión se había iniciado en el segundo tiempo, con reproches entre ambos bancos de suplentes y la participación de Gustavo Barros Schelotto. Tras el pitazo final, el conflicto volvió a encenderse en el túnel y derivó en un tumulto con empujones y golpes, según mostraron las imágenes que circularon después del encuentro.

Integrantes de los dos cuerpos técnicos tuvieron que intervenir para separar a los protagonistas. Vélez había marcado por intermedio de Manuel Lanzini, mientras que Leandro Fernández convirtió para Defensa y Justicia, aunque el resultado quedó rápidamente opacado por el episodio ocurrido después del partido.

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