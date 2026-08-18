Escándalo en el Amalfitani: golpes tras el empate entre Vélez y Defensa

El empate 1-1 entre Vélez y Defensa y Justicia terminó en escándalo en el estadio José Amalfitani. Guillermo Barros Schelotto y Julio Vaccari protagonizaron una fuerte discusión que comenzó durante el partido y continuó en la zona de vestuarios.

La tensión se había iniciado en el segundo tiempo, con reproches entre ambos bancos de suplentes y la participación de Gustavo Barros Schelotto. Tras el pitazo final, el conflicto volvió a encenderse en el túnel y derivó en un tumulto con empujones y golpes, según mostraron las imágenes que circularon después del encuentro.

Integrantes de los dos cuerpos técnicos tuvieron que intervenir para separar a los protagonistas. Vélez había marcado por intermedio de Manuel Lanzini, mientras que Leandro Fernández convirtió para Defensa y Justicia, aunque el resultado quedó rápidamente opacado por el episodio ocurrido después del partido.