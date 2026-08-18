Boca visita a Recoleta con ventaja y tres bajas importantes

Boca ya arribó a Paraguay para afrontar este martes la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Recoleta, con una ventaja de 3-1 conseguida en el partido de ida.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena tendrá tres bajas importantes para el encuentro: Leandro Paredes, Leandro Lozano y Marco Pellegrino quedaron fuera de la delegación por diferentes problemas físicos.

La gran novedad de la lista de convocados es la presencia de Enner Valencia. El delantero ecuatoriano fue citado por primera vez desde su llegada al club y podría sumar sus primeros minutos con la camiseta azul y oro.

El encuentro se disputará en el estadio Defensores del Chaco, donde Boca buscará hacer valer la ventaja obtenida en el primer cruce y asegurar su clasificación a los cuartos de final del certamen continental.

La delegación xeneize, además, fue recibida por una importante cantidad de hinchas en Asunción, que acompañaron al plantel en la previa de un partido clave para seguir con vida en la Copa Sudamericana.