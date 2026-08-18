El Rojo volvió a ganar: Independiente venció 3-1 a Lanús

Independiente dejó atrás una semana marcada por la crisis y volvió a sonreír. El equipo de Avellaneda derrotó 3-1 a Lanús como visitante, por la quinta fecha del Torneo Clausura, y consiguió un triunfo clave luego de la salida de Gustavo Quinteros.

El Rojo, que venía de sufrir tres derrotas consecutivas y de una dura eliminación en la Copa Argentina tras caer 4-0 ante Atlético Tucumán, mostró una reacción inmediata bajo la conducción interina de Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio.

Lautaro Millán fue la gran figura de la noche al marcar un doblete. El mediocampista abrió el marcador a los 37 minutos del primer tiempo y amplió la ventaja apenas iniciado el complemento.

Lanús logró descontar a través de Allan Wlk a los 52 minutos y buscó meterse nuevamente en partido. Sin embargo, Independiente resistió la reacción del local y, sobre el cierre, Maximiliano Gutiérrez convirtió el tercer gol para sentenciar el 3-1 definitivo.

El encuentro también terminó con la expulsión de Ramiro Carrera en el conjunto Granate. Con este resultado, Independiente consiguió un triunfo que le permite recuperar confianza y volver a acomodarse en la pelea de la Zona A.

Ahora, el Rojo espera el inicio formal del ciclo de Jadson Viera, quien fue anunciado como nuevo entrenador y siguió de cerca un partido que podría marcar un punto de partida para la recuperación del equipo.