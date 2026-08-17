Silencio en Central Norte y una salida que todavía no fue oficializada: Sciacqua con vueltas

El empate sin goles entre Central Norte y Gimnasia y Tiro dejó mucho más que un clásico sin goles. En los pasillos del estadio Padre Ernesto Martearena comenzó a tomar fuerza una noticia que, hasta el momento, todavía no tiene confirmación oficial: Mario Sciacqua habría decidido dejar su cargo como entrenador de Central Norte.

Según pudo conocerse, una vez finalizado el partido, el técnico les comunicó verbalmente su decisión tanto a dirigentes como a los referentes del plantel. Sin embargo, pasaron las horas y el club todavía no emitió ningún comunicado oficial anunciando la salida del entrenador.

Y ahí aparece la gran pregunta: ¿Sciacqua renunció definitivamente o todavía existe una instancia de negociación entre el entrenador y la dirigencia?

La situación no es nueva. De hecho, el Martearena volvió a ser escenario de una escena que ya se repitió anteriormente. Esta sería la tercera vez que Sciacqua pone en duda su continuidad al frente del equipo, una situación que genera incertidumbre dentro de Central Norte y que vuelve a poner bajo la lupa la estabilidad del proyecto deportivo.

El entrenador argumentó motivos personales para explicar su decisión. Pero, además, durante las últimas semanas también habría manifestado diferentes disconformidades vinculadas al funcionamiento del equipo y a cuestiones relacionadas con la organización.

Entre los puntos planteados aparecen su malestar por los viajes en micro en lugar de hacerlo en avión, la decisión de no concentrar antes de los partidos como local y también diferencias respecto del mercado de incorporaciones.

En ese sentido, Sciacqua habría expresado que los refuerzos que llegaron para afrontar el segundo tramo del campeonato no eran exactamente los jugadores que había solicitado para fortalecer al plantel.

Todo esto configura un escenario complejo para Central Norte, que ahora debe definir si acepta la renuncia, si intenta convencer al entrenador para que continúe o si, directamente, comienza una nueva etapa.

El silencio que genera preguntas

Mientras tanto, el presidente Leandro Echezar tampoco realizó declaraciones públicas sobre la situación.

El silencio de la máxima autoridad del club contrasta con la versión que circuló con fuerza después del clásico: Sciacqua ya habría comunicado su decisión y se habría despedido de los dirigentes y de los principales referentes del plantel.

Entonces, la pregunta inevitable es: si el entrenador ya comunicó que se va, ¿por qué todavía no existe un anuncio oficial de Central Norte?

La respuesta puede estar relacionada con cuestiones contractuales y económicas. Si la salida todavía no fue formalizada, podría existir una negociación entre las partes para determinar las condiciones de la desvinculación.

Y allí aparece otro interrogante que atraviesa la situación: ¿Sciacqua presentó su renuncia o Central Norte analiza despedirlo?

La diferencia no es menor, especialmente si existen obligaciones contractuales pendientes. Una salida por decisión del entrenador y una rescisión determinada por la institución pueden tener consecuencias económicas diferentes para ambas partes.

Por ahora, ninguna de esas alternativas fue confirmada oficialmente.

Lenci, el nombre que aparece

Mientras la incertidumbre continúa, ya aparece un nombre como posible solución inmediata: Pablo Lenci, actual ayudante de campo de Sciacqua.

Lenci es el Plan A si finalmente se concreta la salida del entrenador. La posibilidad es que continúe al frente del plantel, al menos de manera interina, mientras la dirigencia analiza el futuro del banco de suplentes.

Pero primero Central Norte deberá resolver qué ocurre con Sciacqua.

El entrenador que llegó para conducir al Cuervo en esta etapa del campeonato vuelve a quedar en el centro de la escena por una posible salida. Por ahora, hay una despedida verbal, un plantel que conoce la decisión y una dirigencia que mantiene silencio.

¿Renunció Sciacqua? Todo indica que sí. Pero mientras Central Norte no lo oficialice, la historia todavía tiene un capítulo pendiente.